È scomparso Carlo Petrini, fondatore di Slow Food, noto per aver promosso un modello alimentare sostenibile e equo. Nel corso della sua vita ha dedicato il suo impegno a sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui temi della qualità e della giustizia nel settore alimentare. Ha lavorato per condividere con un pubblico più ampio il valore di un cibo buono, pulito e giusto, portando avanti questa battaglia con costanza e passione.

Una vita trascorsa nel raccontare e promuovere nell’opinione pubblica e tra i grandi della Terra il diritto al piacere e a un cibo buono, pulito e giusto per tutti. “Chi semina utopia, raccoglie realtà”, amava dire sintetizzando la sua esistenza Carlo Petrini, morto nella tarda serata di ieri, fondatore di Slow Food, organizzazione promotrice di un sistema alimentare sostenibile e giusto, e Terra Madre, la rete mondiale che riunisce contadini, pastori, pescatori, cuochi, accademici e consumatori per promuove la sovranità alimentare, la biodiversità e un modello di agricoltura sostenibile. Nato nel 1949 a Bra, in provincia di Cuneo, dove è morto, Petrini, Carlin per tutti, è stato gastronomo, scrittore e giornalista. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio a Carlo Petrini, il visionario che con “Slow Food” inventò un sistema alimentare sostenibile e giusto

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