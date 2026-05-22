L'addio di Arianna Montefiori al padre George Eastman | Mi mancherai da farmi male non riesco a smettere di piangere

Arianna Montefiori ha condiviso il suo dolore per la perdita del padre, noto anche con lo pseudonimo di George Eastman, scomparso all’età di 83 anni dopo aver combattuto contro una malattia diagnosticata nel 2020. L’attrice ha dichiarato di sentire la mancanza del padre in modo doloroso, aggiungendo di non riuscire a smettere di piangere. La notizia della morte è stata comunicata pubblicamente, suscitando reazioni di cordoglio tra amici e fan.

Il dolore di Arianna Montefiori per la morte dell'amatissimo padre Luigi. L'attore, noto con il nome d'arte di George Eastman, si è spento a 83 anni dopo una malattia diagnosticata nel 2020. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Arianna Montefiori distrutta dopo la morte del padre George Eastman: Ho il cuore in mille pezzi

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