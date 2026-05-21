Morto Luigi Montefiori noto come l'attore George Eastman | era il padre di Arianna moglie di Briga

È deceduto all’età di 83 anni l’attore Luigi Montefiori, conosciuto anche come George Eastman. La sua carriera si è sviluppata principalmente nel genere degli spaghetti western, anche se ha partecipato a diversi altri film. Montefiori era padre di Arianna, che è sposata con il cantante e rapper noto come Briga. La sua presenza nel cinema italiano è ricordata per ruoli di rilievo in numerosi film, contribuendo a definire un’epoca del cinema di genere.

Si è spento all'età di 83 anni l'attore Luigi Montefiori. È stato uno dei volti più iconici degli spaghetti western, ma ha spaziato nella sua carriera tra vari generi cinematografici. Lascia la moglie Michela e tre figli, tra cui l'attrice Arianna, moglie del cantante Briga. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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