L'opposizione attacca l'ad Rossi in Commissione di Vigilanza | La Rai ha perso ascolti e autorevolezza

Dopo un anno di assenza, l'amministratore delegato di Rai ha partecipato alla riunione della Commissione di Vigilanza. L'opposizione ha criticato la gestione dell'azienda pubblica, evidenziando un calo negli ascolti e nella reputazione, oltre a una presunta riduzione della varietà di notizie trasmesse. La discussione si è concentrata sui cambiamenti recenti e sulla percezione della qualità dell'informazione offerta.

Dopo circa un anno di silenzio, l'ad Rai Giampaolo Rossi si presenta in commissione di Vigilanza. Duro l'attacco dell'opposizione, che contesta la gestione del Servizio Pubblico, sottolineando la perdita di ascolti e di autorevolezza oltre che la mancata pluralità di informazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati La Rai perde le ATP Finals: “Non potevamo permetterceli”. Ma l’ad Rossi finisce in commissione di VigilanzaLa Rai comunica i motivi per cui l'acquisizione delle ATP Finals non è andata a buon fine. Fuorionda Rai “Evitiamo l’israeliano”, Rossi: “Fatto grave, procedimento disciplinare per i responsabili”Dopo il controverso fuorionda di Rai2, arriva la condanna del CdA Rai e le parole dell'Amministratore Delegato Giampaolo Rossi: "La Rai ha avviato... Approfondimenti e contenuti su L 8217 opposizione attacca l 8217 ad... Argomenti discussi: Grandi eventi, Fabbri: Siamo da Serie A. L'opposizione: Vista la fine della Spal, metafora incauta. Rai, l’Ad Rossi in Vigilanza: nega TeleMeloni, promuove i Tg e critica RanucciIl dem Verducci definisce una rappresentazione irreale la descrizione della Rai da parte del suo Ad Giampaolo Rossi in Vigilanza ... lanotiziagiornale.it Stallo in Rai, Floridia convoca l’amministratore delegato Rossi. Opposizioni: Destra impedisce i controlli su viale MazziniLa presidente Barbara Floridia prova a superare lo stallo in Vigilanza Rai convocando il amministratore delegato Giampaolo Rossi, tra fine febbraio e i primi di marzo, dopo le proteste delle ... ilfattoquotidiano.it