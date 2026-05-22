Laboratori innovativi e sostenibilità sociale | nascono due spin-off cooperative con l' Università di Bari

L'Università di Bari ha annunciato la creazione di due nuove spin-off cooperative, sviluppate con il supporto di Confcooperative Puglia. Queste iniziative rappresentano i primi progetti di questo tipo avviati dall'ateneo, con l'obiettivo di promuovere l'innovazione nei laboratori e di favorire la sostenibilità sociale. La presentazione ufficiale si è svolta di recente, evidenziando il coinvolgimento di diverse realtà locali e l'intenzione di rafforzare legami tra il mondo accademico e il settore cooperativo.

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