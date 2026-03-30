Lotta al dolore nei pazienti oncologici | all' Istituto Tumori di Bari protocolli innovativi con la cannabis medicinale

All'Istituto Tumori di Bari sono stati avviati protocolli innovativi per la gestione del dolore nei pazienti oncologici, che prevedono l'uso di preparazioni a base di derivati della cannabis medicinale. L'obiettivo è promuovere studi scientifici incentrati sulle terapie del dolore e le cure palliative, nel rispetto delle normative vigenti. Attualmente, si stanno valutando le modalità di sperimentazione di queste terapie all’interno del percorso clinico.

Siglato un accordo, della durata di due anni, per sviluppare nuove ricerche cliniche nell'ambito della terapia del dolore e delle cure palliative Promuovere studi scientifici in materia di terapia del dolore e di cure palliative per i pazienti oncologici, con un'attenzione particolare alla sperimentazione di preparazioni con derivati della cannabis, sempre nel perimetro delle direttive previste dalle norme in vigore. E' questo l'obiettivo dell'accordo, della durata di due anni, siglato oggi tra l'Istituto Tumori 'Giovanni Paolo II' di Bari e Farmalabor srl. La collaborazione si svilupperà attraverso la definizione di protocolli di ricerca clinica e osservazionale, affiancati da attività di raccolta e analisi dei dati secondo metodologie validate e indipendenti. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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