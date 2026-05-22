Laboratori innovativi Anquap al Ministero | Rivedere la scadenza del 25 maggio per evitare definanziamenti

Da orizzontescuola.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anquap ha richiesto al Ministero dell’Istruzione e del Merito di riconsiderare la data del 25 maggio 2026, prevista per l’avvio delle procedure di acquisto relative ai progetti POC “Per la scuola e competenze 2014-2020”. La richiesta deriva dalla necessità di evitare il rischio di definanziamenti, considerando che si tratta di laboratori innovativi ancora in fase di avvio o sviluppo. La data stabilita rappresenta un limite temporale per l’attivazione delle procedure di acquisto.

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Anquap chiede al Ministero dell’Istruzione e del Merito di riconsiderare la scadenza del 25 maggio 2026 prevista per l’avvio delle procedure di acquisto relative ai progetti POC “Per la scuola e competenze 2014-2020”. La richiesta riguarda l’avviso prot. n. 88643 del 3 giugno 2025, destinato alla realizzazione di laboratori innovativi e avanzati per lo sviluppo di competenze tecniche e professionali negli indirizzi di studio. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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