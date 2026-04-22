Musei gratis il 25 aprile e il Primo maggio | al Salinas al Riso e a Monreale anche visite guidate e laboratori
Il 25 aprile e il 1 maggio i musei di Palermo saranno aperti senza costi di ingresso, includendo anche visite guidate e laboratori presso le strutture di Salinas, Riso e Monreale. Durante questi giorni, sono previste numerose attività, come visite e passeggiate, che attireranno sia turisti che residenti. La gratuità dei musei coincide con le festività della Liberazione e della prima domenica del mese, creando un'occasione di partecipazione culturale.
Due ponti - 25 aprile e 1 maggio - colmi di visite, laboratori, passeggiate: complice l’ingresso gratuito nei siti culturali sia per la Festa della Liberazione che per la prima domenica del mese (3 maggio), Palermo si prepara a essere “invasa” da turisti e cittadini. Si potranno scoprire i.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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