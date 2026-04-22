Musei gratis il 25 aprile e il Primo maggio | al Salinas al Riso e a Monreale anche visite guidate e laboratori

Il 25 aprile e il 1 maggio i musei di Palermo saranno aperti senza costi di ingresso, includendo anche visite guidate e laboratori presso le strutture di Salinas, Riso e Monreale. Durante questi giorni, sono previste numerose attività, come visite e passeggiate, che attireranno sia turisti che residenti. La gratuità dei musei coincide con le festività della Liberazione e della prima domenica del mese, creando un'occasione di partecipazione culturale.