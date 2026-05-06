Elenchi regionali per il ruolo docenti 2026 domanda al via Piattaforma aperta | scadenza 25 maggio

È stata aperta la piattaforma online per presentare le domande di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo di docente per l'anno scolastico 202627. La scadenza per l'invio delle domande è fissata al 25 maggio. La procedura riguarda le persone interessate a essere inserite nelle liste di istituti scolastici di diverse regioni italiane.

Assunzioni docenti: aperta la piattaforma per la presentazione della domanda di inserimento negli elenchi regionali per il ruolo docenti nell’anno scolastico 202627. Scadenza: 25 maggio ore 23:59. E’ possibile presentare la domanda entrando nell’area personale di Concorsi e procedure selettive, oppure attraverso il link fornito nell’Avviso pubblicato su InPA. L’AVVISO Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”. Il servizio e` eventualmente raggiungibile anche attraverso l’applicazione “Piattaforma Concorsi e Procedure selettive”, collegandosi all’indirizzo www.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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