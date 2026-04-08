Sinner domina a Monte Carlo | tra l’abbraccio a Bolt e il mirino su Parigi

A Monte Carlo, Jannik Sinner ha ottenuto una vittoria importante nel suo debutto sulla terra battuta, mentre Carlos Alcaraz ha iniziato la sua stagione sulla stessa superficie. Entrambi i giocatori si preparano per il torneo di Parigi, con l’obiettivo di migliorare le proprie performance e arrivare in forma alla prossima grande sfida. Dopo l’incontro, Sinner si è ritrovato ad abbracciare un noto ex atleta, mentre entrambi sono concentrati sulle prossime tappe del circuito.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz hanno aperto le loro campagne sulla terra battuta a Monte Carlo, entrambi con l’obiettivo di arrivare pronti per Parigi. L’azzurro ha superato Humbert con un punteggio di 6-3, 6-0, mentre lo spagnolo ha battuto Baez per 6-1, 6-3. L’esordio del numero uno italiano è stato caratterizzato da una qualità tecnica notevole, specialmente nelle manovre a rete. Sinner ha mostrato una padronanza del gioco che ha permesso di dominare l’incontro, confermando una crescita costante nel proprio arsenale tattico. Sul fronte opposto, Alcaraz ha impresso un ritmo devastante, registrando colpi diritti che hanno superato i 180 all’ora. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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Sarà contro Humbert l’esordio di Sinner, alle 12, a Monte Carlo. Carichi - facebook.com facebook

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