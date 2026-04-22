La Volta Buona le pagelle del 22 aprile | il divorzio di Emanuele Filiberto 8 il segreto di Jannik Sinner 7

Il 22 aprile è andato in onda un nuovo episodio di La Volta Buona, con una puntata dedicata alle diete condotta da Caterina Balivo. Durante la trasmissione sono stati presentati i voti di alcune figure pubbliche, tra cui il divorzio di un noto personaggio di alta società, valutato con un punteggio di 8, e il segreto di un noto tennista, attribuito a un punteggio di 7. La conduttrice ha aperto la programma con un avvertimento ai telespettatori.

La Volta Buona è tornato in onda anche il 22 aprile, e come di consueto il mercoledì è dedicato alle diete: in apertura, Caterina Balivo ha lanciato il consueto avvertimento. In vista dell’estate, c’è un boom di punture dimagranti. Diversi gli ospiti in studio per parlare dell’argomento, tra cui Rossella Erra, Marco Baldini e Guillermo Mariotto. La colazione di Can Yaman. Voto: 8 alla simpatia. In tema di diete e di piani alimentari, a La Volta Buona è stato intervistato Can Yaman con un servizio sulla sua colazione “forte”. Dopo l’ospitata a Sanremo, Can è ormai ancora più apprezzato in Italia: non solo amato per le soap in cui l’abbiamo visto, ma anche per gli altri progetti televisivi, non ultimo Sandokan.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Volta Buona, le pagelle del 22 aprile: il divorzio di Emanuele Filiberto (8), il segreto di Jannik Sinner (7) Notizie correlate Leggi anche: La Volta Buona, le pagelle del 18 marzo: lite tra medici (4), il figlio segreto di Adriano Celentano (8) Leggi anche: La Volta Buona, pagelle del 31 marzo: i punzecchiamenti tra Caterina e Pino Insegno (7), il divorzio (mancato) di Totti e Ilary (8) Panoramica sull’argomento Temi più discussi: La volta buona 2025/26 - Puntata del 17/04/2026 - Video; La Volta Buona su Rai1, gli ospiti di Caterina Balivo dal 13 al 17 aprile 2026; La volta buona oggi in tv lunedì 20 aprile su Rai 1: gli ospiti di Caterina Balivo; La volta buona 2025/26 - Alberto Ravagnani: Non sono più prete: ecco perché voglio parlarne - 17/04/2026 - Video. La volta buona oggi in tv mercoledì 22 aprile su Rai 1: gli ospiti di Caterina BalivoNuovo appuntamento con La volta buona, in onda oggi - lunedì 20 aprile - dalle ore 14 su Rai 1. Sul divano arancione Caterina Balivo accoglierà i protagonisti del mondo dello spettacolo e della cultur ... corrieredellumbria.it La Volta Buona, pagelle del 21 aprile: la grande novità di Sanremo (9), Ventura pentita dei ritocchi (8)Nel corso della puntata de La Volta Buona del 21 aprile si è parlato di ritocchi estetici, Sanremo e tanto altro: le nostre pagelle ... dilei.it Durante La volta buona, Giancarlo Magalli ha fatto una battuta su Berlusconi e i conduttori calvi che ha costretto Balivo a dissociarsi - facebook.com facebook