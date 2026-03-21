L’intelligenza artificiale viene usata sempre più spesso per tradurre testi letterari, inclusi i libri. Tuttavia, sorgono domande sulla capacità di questa tecnologia di cogliere appieno le sfumature di una narrazione o di un sentimento espresso in una frase. Per esempio, quando si tenta di rendere in un’altra lingua una frase di uno scrittore famoso, si può rischiare di perdere l’essenza originale del messaggio.

Immaginate di dover tradurre una frase di F. Scott Fitzgerald. In una lettera alla moglie Zelda lo scrittore scrisse: “You are the finest, loveliest, tenderest, most beautiful person I have ever known”. Sembra una frase semplice, ma tradurla non lo è affatto. Quante parole diverse esistono per dire “lovely”? E soprattutto: quale scegliere? Testo realizzato con AI E’ da qui che parte la riflessione di Sophie Hughes, una delle traduttrici letterarie più apprezzate del momento e giudice dell’International Booker Prize. Secondo lei esiste un solo modo per tradurre correttamente una frase come quella di Fitzgerald: essere umani. Aver provato emozioni, aver amato qualcuno, aver sentito davvero il peso delle parole. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’AI può aiutare a tradurre i libri, ma può davvero capire una storia?

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