Una ragazza di 15 anni è scomparsa ieri da via IV Novembre a Grezzago, un comune in provincia di Milano. La famiglia ha riferito che potrebbe trovarsi in difficoltà e ha chiesto aiuto alle autorità per rintracciarla. La ragazza non è stata ancora trovata e le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per individuarla.

Si chiama Giorgia Livraga, 15 anni, la ragazza che risulta scomparsa da ieri, lunedì 30 marzo, da via IV Novembre a Grezzago, un piccolo comune in provincia di Milano. La famiglia ha diffuso un appello online e su Facebook attraverso l’Associazione Penelope Lombardia con la descrizione dettagliata e la foto della ragazza: ha i capelli biondi ed è alta all’incirca un metro e sessanta centimetri. I suoi familiari sono preoccupati anche perché la ragazza “è minorenne e potrebbe essere in difficoltà”. Nella segnalazione di Penelope si invita chiunque la veda a contattare le forze dell’ordine chiamando il numero unico delle emergenze, il 112, oppure contattando direttamente l’associazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Giorgia esce di casa e scompare nel nulla. I genitori: “Potrebbe essere in difficoltà, ecco perché”

Articoli correlati

Leggi anche: Esce di casa e scompare da Roma, si cerca Federica Galassetti: “Potrebbe essere in difficoltà”

Esce da casa e scompare nel nulla: ore di ansia per EnzoSono ore di ansia a Melito per la scomparsa di Enzo Smiraglia, 38 anni, di cui non si hanno più notizie dalla mattina di ieri.

GIORGIA SCAPPA DI CASA E VA A VIVERE DA NINNA E MATTI DI NASCOSTO PERCHÉ LITIGA CON PAPÀ SALVO!

Contenuti e approfondimenti su Giorgia esce

Discussioni sull' argomento Santanchè obbedisce e si dimette. Malagò e Caramanna nel totonomi, ma Giorgia può tenere per sé la delega; Littizzetto diventa Giorgia Meloni, legge le lettere delle dimissioni di Delmastro e Santanchè: Sono inc*****a nera; Meloni-Santanchè, dopo lo scontro durissimo l'ira della premier: Da oggi non copro più nessuno, chi sbaglia paga; Santanchè dalla Versilia: L'unica cosa certa è che non lascio FdI e sono sempre con Meloni.

Il papà di Giorgia Cagliani, investita e uccisa con Milena Marangon: «Rabbia perché l'autista esce dal carcere dopo tre mesi? No. La sua vita è distrutta come la mia»«Nulla potrà restituirmi mia figlia. Ed è l’unica cosa che conta. Altro non mi importa. Chi l’ha travolta e uccisa lascerà il carcere dopo solo tre mesi? Sarà condannato a uno, due, vent’anni? Che ... milano.corriere.it

Noi Indispensabili. Il Lavoro Operaio al centro per costruire un nuovo modello di sviluppo economico e sociale Il dato politico di fondo è uno: il governo guidato da Giorgia Meloni esce sconfitto dal segnale netto arrivato dal cosiddetto “No sociale” al referendu - facebook.com facebook