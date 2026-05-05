Porto Marghera Alkeemia e 9-Tech presentati all' Ue come progetti strategici

Il governo italiano ha trasmesso alla Commissione europea due progetti provenienti dalla regione Veneto, inseriti nell’ambito del Critical Raw Materials Act, una legge dedicata alle materie prime critiche. Si tratta di Alkeemia PureGraph e 9-Tech, entrambi sviluppati a Marghera, e tra i sette progetti italiani candidati come strategici nel settore. La presentazione avviene in un contesto di attenzione europea alle risorse essenziali per l’industria.

Due i progetti veneti sulle materie prime critiche sono stati trasmessi dal Governo alla Commissione europea nell’ambito del Critical Raw Materials Act (legge sulle materie prime critiche): Alkeemia PureGraph e 9-Tech di Marghera, entrambi inseriti tra i sette progetti italiani candidati al.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Materie critiche: l’Italia propone 7 progetti strategici all’UE? Cosa scoprirai Quali aziende italiane guideranno il recupero dei materiali per la difesa? Come influirà la decisione di Bruxelles sulla sicurezza... Hub europeo per le materie prime a Porto Marghera, contatti Ue-VenetoPresto, molto presto per dire se sia vicina una svolta per Porto Marghera, l'area industriale che ancora cerca un suo ruolo in questo secolo. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Il ministro Urso: Terre rare, Marghera sarà hub e l’8 maggio andrò lì. Porto Marghera, Alkeemia e 9-Tech presentati all'Ue come progetti strategiciLe due aziende lavorano su soluzioni avanzate sulle materie prime. Il ministro Urso rilancia intanto l'idea del sito di stoccaggio, venerdì sarà in sopralluogo ... veneziatoday.it A Porto Marghera un nuovo impianto di riciclo della plastica, investimento di 34 milioniL'intervento è stato autorizzato dall'Autorità di sistema portuale con procedura Zls. Sorgerà su un'area di 41mila metri quadrati della ex Alcoa ... veneziatoday.it