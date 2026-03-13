Costo del gasolio Unatras denuncia al Viceministro Rixi la gravità della situazione per le imprese di autotrasporto

Unatras ha scritto al Viceministro Rixi per segnalare la difficile situazione delle imprese di autotrasporto causata dall’aumento del costo del gasolio, che supera i 2 euro al litro in molte zone del paese. La crescente spesa sta mettendo sotto pressione le aziende, che non riescono a trasferire i costi maggiori ai clienti. La questione riguarda migliaia di operatori del settore.

Unatras sull’aumento vertiginoso del costo del gasolio: “Situazione inaccettabile”. La quotazione del gasolio supera i 2 euro al litro in quasi tutto il territorio nazionale e mette in difficoltà migliaia di imprese di autotrasporto che non riescono a ribaltare i maggiori costi sui committenti. Questo è stato denunciato da Unatras all’incontro con il Ministero dei Trasporti convocato per l’emergenza dovuta al caro carburanti. Il Viceministro Edoardo Rixi ha recepito le criticità sollevate da Unatras che ha ribadito che «la situazione è inaccettabile, sia perché frutto di speculazione da punire in maniera decisa sia perchè alle imprese è venuta meno la liquidità per far fronte alle maggiori spese, ha evidenziato la possibilità che le aziende siano costrette a fermare i propri mezzi nei piazzali». 🔗 Leggi su Primacampania.it

