Questo pomeriggio a Marano si è riunito il comitato per l’ordine e la sicurezza presso il Convento Santa Maria degli Angeli. Alla riunione hanno partecipato il prefetto e rappresentanti delle forze di polizia, dopo l’aumento di episodi criminali nelle ultime settimane, tra cui l’omicidio di Castrese Palumbo. L’incontro è stato organizzato per affrontare la situazione e discutere eventuali misure di sicurezza.

Comitato per l’ordine e la sicurezza questo pomeriggio a Marano, presso il Convento Santa Maria degli Angeli, a seguito dell'escalation criminale che è registrata nelle ultime settimane in città, tra cui l’omicidio di Castrese Palumbo. Al tavolo convocato dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari, presenti il procuratore di Napoli Nord Domenico Airoma e i vertici delle forze dell’ordine. Si tratta di un comitato aperto al pubblico. Nella sala del Convento sono state accolte associazioni, parroci, cittadini e dirigenti scolastici. Tutti hanno chiesto maggiore presenza dello Stato nell'area a nord di Napoli. "Lo Stato ha sentito il diritto dovere di essere qui da voi - ha dichiarato Di Bari -. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Marano, comitato per l’ordine e la sicurezza con il prefetto al Convento Santa Maria degli Angeli

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