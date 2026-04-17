Vertenza Leonardo Angolano al tavolo regionale | Serve chiarezza e un cronoprogramma operativo

La consigliera del Movimento 5 Stelle e presidente della VI Commissione consiliare ha partecipato questa mattina a una riunione della Task Force regionale dedicata all’occupazione, incentrata sulla vertenza Leonardo. Durante l’incontro, ha richiesto maggiore chiarezza e un cronoprogramma operativo dettagliato per affrontare la situazione. La riunione si è svolta alla presenza di rappresentanti regionali e delle parti coinvolte nella vertenza.

Tarantini Time Quotidiano La consigliera del M5S e presidente della VI Commissione consiliare Annagrazia Angolano ha preso parte questa mattina alla riunione del tavolo della Task Force regionale per l’occupazione sulla vertenza Leonardo. “Stiamo seguendo a tutti i livelli – dichiara Angolano – la vertenza Leonardo. È importante continuare a mantenere alta l’attenzione e dopo l’audizione in Commissione la scorsa settimana ho ritenuto doveroso partecipare alla riunione di oggi. La cosa importante è che siamo nei tempi per poter agire in maniera tempestiva ed evitare l’ennesimo affronto al nostro territorio.” Nel corso dell’incontro, la presidente della VI Commissione ha sottolineato la necessità di definire una linea chiara sul futuro industriale, evidenziando l’urgenza di strumenti concreti per affrontare la situazione.🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Vertenza Leonardo, Angolano al tavolo regionale: “Serve chiarezza e un cronoprogramma operativo” Notizie correlate Leggi anche: Vertenza Hiab, Angolano (M5S): “Positive le notizie dal tavolo a Roma. In VI Commissione audiremo l’assessore Di Sciascio” Leggi anche: Vertenza Leonardo, a Grottaglie convocato il tavolo permanente Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: La consigliera Angolano oggi alla riunione del tavolo della Task Force regionale per l'occupazione sulla vertenza Leonardo; Vertenza Leonardo, Serve chiarezza e unità per difendere il lavoro; Leonardo, l'ombra del fondo saudita PIF: fronte unito in Regione a difesa di Grottaglie; Leonardo, la Fiom avverte sul rischio del fondo saudita e la politica regionale accelera le interlocuzioni. Vertenza Leonardo, sindacati e istituzioni unite: garanzie per i lavoratoriGaranzie sul futuro dello stabilimento Leonardo: è quello che chiedono sindacati, sindaci e consiglieri regionali riuniti al tavolo permanente in comune a Grottaglie. Iniziativa che segue gli scioperi ... rainews.it Vertenza LEONARDO S.p.A. Manteniamo alta l’attenzione nel tutelare i lavoratori. Grave l’assenza di Leonardo in commissione. Si è tenuta oggi in VI Commissione da me presieduta l’audizione sugli stabilimenti Leonardo - Divisione Aerostrutture di Grottaglie facebook