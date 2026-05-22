La versione di Debora Piazza la consigliera leghista di Barzanò | Sono stata fraintesa non intendevo minacciare Schlein
Una consigliera leghista di Barzanò ha dichiarato di essere stata fraintesa riguardo alle sue parole rivolte a una politica di un partito opposto. In un comunicato, ha precisato di essersi espressa male e di non aver mai voluto minacciare o augurare la morte a nessuno. La vicenda si è verificata nella giornata del 22 maggio e ha attirato l’attenzione locale e sui social network, dove sono state diffuse sue dichiarazioni precedenti.
Barzanò (Lecco), 22 maggio 2026 – “ Sono stata fraintesa, mi sono espressa male, non intendevo minacciare né augurare la morte di nessuno”. Si scusa la legista Debora Piazza, 48 anni, consigliera comunale di Barzanò, ormai ex segretaria del Carroccio locale e ex referente regionale del Dipartimento Animali della Lega, che ha evocato, con uno sgrammaticato post su Facebook i recenti fatti di Modena (la tentata strage di Salim El Koudri) accostandoli contro la segretaria del Pd Elly Schlein in visita a Lecco. “Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato o offende i cristiani che passa di lì e ci fa il favore”, è la frase incriminata di Piazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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