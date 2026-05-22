La versione di Debora Piazza la consigliera leghista di Barzanò | Sono stata fraintesa non intendevo minacciare Schlein

Una consigliera leghista di Barzanò ha dichiarato di essere stata fraintesa riguardo alle sue parole rivolte a una politica di un partito opposto. In un comunicato, ha precisato di essersi espressa male e di non aver mai voluto minacciare o augurare la morte a nessuno. La vicenda si è verificata nella giornata del 22 maggio e ha attirato l’attenzione locale e sui social network, dove sono state diffuse sue dichiarazioni precedenti.

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