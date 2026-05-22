La versione di Debora Piazza la consigliera leghista di Barzanò | Sono stata fraintesa non intendevo minacciare Schlein

Da ilgiorno.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una consigliera leghista di Barzanò ha dichiarato di essere stata fraintesa riguardo alle sue parole rivolte a una politica di un partito opposto. In un comunicato, ha precisato di essersi espressa male e di non aver mai voluto minacciare o augurare la morte a nessuno. La vicenda si è verificata nella giornata del 22 maggio e ha attirato l’attenzione locale e sui social network, dove sono state diffuse sue dichiarazioni precedenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Barzanò (Lecco), 22 maggio 2026 – “ Sono stata fraintesa, mi sono espressa male, non intendevo minacciare né augurare la morte di nessuno”. Si scusa la legista Debora Piazza, 48 anni, consigliera comunale di Barzanò, ormai ex segretaria del Carroccio locale e ex referente regionale del Dipartimento Animali della Lega, che ha evocato, con uno sgrammaticato post su Facebook i recenti fatti di Modena (la tentata strage di Salim El Koudri) accostandoli contro la segretaria del Pd Elly Schlein in visita a Lecco.  “Non abbiamo qualcuno che guida con problemi di depressione disoccupato o offende i cristiani che passa di lì e ci fa il favore”, è la frase incriminata di Piazza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

la versione di debora piazza la consigliera leghista di barzan242 sono stata fraintesa non intendevo minacciare schlein
© Ilgiorno.it - La versione di Debora Piazza, la consigliera leghista di Barzanò: “Sono stata fraintesa, non intendevo minacciare Schlein”
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Barzanò, la versione della consigliera leghista Piazza: “Sono stata fraintesa, non intendevo minacciare Schlein”Barzanò (Lecco), 22 maggio 2026 – “Sono stata fraintesa, mi sono espressa male, non intendevo minacciare né augurare la morte di nessuno”.

Chi è Debora Piazza, consigliera di Barzanò sospesa dalla Lega per le frasi shock su Schlein: Meloni solidaleLa consigliera comunale della Lega di Barzanò Debora Piazza è finita al centro di una dura bufera politica dopo aver pubblicato un commento social...

debora piazza la versione di deboraBarzanò, la versione della consigliera leghista Piazza: Sono stata fraintesa, non intendevo minacciare SchleinLa ormai ex segretaria del Carroccio lecchese è stata sospesa dopo aver pubblicato un post su Facebook dove accostava la tentata strage di Modena contro la segretaria del Pd: Se potessi tornare indie ... ilgiorno.it

debora piazza la versione di deboraChi è Debora Piazza, consigliera di Barzanò sospesa dalla Lega per le frasi shock su Schlein: Meloni solidaleOndata di indignazione per la consigliera leghista Debora Piazza: sospesa dal partito dopo un commento scritto su Facebook contro Elly Schlein ... virgilio.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web