Negli ultimi giorni è emersa una vicenda riguardante uno stabilimento balneare che, secondo le autorità, mantiene le stesse caratteristiche di oltre vent’anni fa, ma ora viene considerato illegale. La questione riguarda il fatto che lo Stato abbia raccolto tasse e contributi per decenni senza contestazioni, fino a quando è arrivata una pronuncia che ne ha dichiarato l’uso come abusivo. La situazione solleva domande sulla coerenza delle decisioni e sulla gestione delle autorizzazioni nel settore balneare.

Come è possibile che lo Stato incassi milioni di euro per decenni e poi dichiari "abusivo" uno stabilimento che ha dato in concessione? È la domanda che si fa Giovanni Tordella, ex sostituto commissario di polizia, padre di Tiziano Tordella, amministratore della società Arcobaleno Beach srl e gestore dell'Arcobaleno Beach di Ostia, storico lido sequestrato il 22 aprile. Lo stabilimento, spiegano i Tordella, venne assegnato in concessione demaniale nel 1995 d Capitaneria di Porto e Genio Civile. «Nella concessione - sostiene Giovanni Tordella - era chiaramente indicato che le opere in muratura erano proprietà dello Stato e che noi avremmo dovuto occuparci solo della manutenzione». 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La verità del balneare: "Lo stabilimento è identico al '95 ma ora è abusivo"

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