Manfredonia revocata Scia a stabilimento balneare
A Manfredonia è stata revocata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (Scia) a un stabilimento balneare. La decisione si basa su una nota ufficiale, identificata dal numero di protocollo 27795, datata 14 aprile 2026, e acquisita dagli uffici competenti. La revoca comporta la cessazione delle autorizzazioni precedentemente concesse all’attività balneare.
Vista la nota prot. n. 27795 del 14042026, acquisita al prot. com.le il 15042026 al n. 22777, con la quale la Prefettura di Foggia ha comunicato, per gli aspetti d’interesse, che, con provvedimento n. 27574 del 13042026, è stata adottata l’informazione antimafia interdittiva nei confronti di una ditta di. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net
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