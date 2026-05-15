Tarquinia gestione dello stabilimento balneare comunale | parola al giudice ordinario

Il 15 maggio 2026, il Tar del Lazio ha comunicato di non avere competenza sulla causa riguardante la gestione dello stabilimento balneare comunale di Tarquinia durante l’estate 2025. La decisione riguarda una controversia in cui si discuteva sull’amministrazione del lido pubblico durante la stagione balneare. La sezione V-ter del tribunale amministrativo ha quindi dichiarato di non essere il giudice competente per questa specifica vicenda, rimandando la questione ad altri organi giudiziari.

Tarquinia, 15 maggio 2026 – Il TAR del Lazio – Sezione V-ter ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo sulla controversia relativa alla gestione dello stabilimento balneare comunale di Tarquinia nell’estate 2025. La competenza, secondo quanto stabilito dal tribunale amministrativo, spetta al giudice ordinario. La vicenda nasce dal ricorso promosso dalla società che ha gestito la struttura nella scorsa stagione estiva. Il TAR, tuttavia, non è entrato nel merito della controversia, limitandosi a chiarire quale sia l’autorità giudiziaria competente a decidere. La posizione dell’Amministrazione. “Prendiamo atto della... 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Tarquinia, revocato l’affidamento dello stabilimento balneare comunaleTarquinia, 15 aprile 2026 – L’Amministrazione comunale di Tarquinia comunica che, con determinazione del Responsabile di Settore n.

Al via il corso da Beach manager, per formarsi su tutti i temi legati alla gestione di uno stabilimento balneareUn corso per diventare Beach manager, una figura professionale particolarmente richiesta dal mercato, soprattutto in un momento di forti cambiamenti...

Tarquinia – Stabilimento balneare comunale, il TAR dichiara incompetente il giudice amministrativoLa vicenda dello stabilimento comunale aveva già acceso il dibattito negli ultimi mesi Tarquinia – Nuovo capitolo nella vicenda dello stabilimento balneare ... etrurianews.it

Tarquinia, gestione dello stabilimento balneare comunale: il Tar del Lazio rimette la controversia al giudice ordinarioNewTuscia – TARQUINIA – Il TAR del Lazio – Sezione V-ter – ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, indicando nel giudice ordinario l’autorità competente a decidere sulla ... newtuscia.it