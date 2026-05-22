Domani si svolge una passeggiata lungo la Variante d’acqua, un tratto della Francigena che si snoda tra acqua e natura. L’evento, aperto a chiunque voglia partecipare, prevede un percorso che collega Altopascio a Ponte Buggianese, attraversando il Padule di Fucecchio. La camminata offre l’opportunità di scoprire uno dei tratti più autentici di questa via storica, immersi nel paesaggio umido e nelle aree naturali che caratterizzano il percorso.

Tra acqua e natura per riscoprire uno dei tratti più autentici della Francigena: domani è la volta di "Scopriamo insieme la Variante d’acqua", una passeggiata aperta a tutti da Altopascio a Ponte Buggianese, attraversando il Padule di Fucecchio. Il ritrovo è alle 9 al Centro Visite della Riserva Naturale del Lago di Sibolla, con partenza alle 9.30. L’iniziativa, promossa dai Comuni di Altopascio e Ponte Buggianese, nasce per offrire la possibilità a cittadini, visitatori, escursionisti di conoscere un tratto alternativo della Via Francigena altopascese, che collega due specchi d’acqua - Sibolla e Padule di Fucecchio - lungo un antico tratto percorso dagli stessi pellegrini, nel viaggio verso Roma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La variante d’acqua. Una camminata lungo la Francigena

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