La musica attraversa Avigliana | torna Regie Armonie Lungo la Via Francigena

Sabato 9 maggio 2026 alle 21 prenderà il via l'edizione 2026 di “Regie Armonie Lungo la Via Francigena”. La manifestazione musicale si svolgerà ad Avigliana e coinvolgerà diversi artisti lungo il percorso della storica via di pellegrinaggio. La rassegna si ripete ogni anno, portando musica dal vivo in varie location della zona. La partecipazione è aperta al pubblico e l'evento durerà diverse ore.

Prenderà il via sabato 9 maggio 2026, alle ore 21, l’edizione 2026 di “Regie Armonie Lungo la Via Francigena”. La rassegna, curata dall’Associazione Itinerari in Musica in collaborazione con numerosi comuni della Valle di Susa e il patrocinio del Consiglio Regionale, propone un itinerario tra.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate La grande musica classica con la stagione concertistica "Armonie Intrecciate" 2026BRINDISI - L'ex convento Santa Chiara si trasforma in tempio della musica colta con la stagione concertistica "Armonie Intrecciate" 2026, un progetto... Avigliana insieme 2026, musica e cultura: al via la rassegna “persone, personaggi e personalità” nella chiesa di Santa Maria MaggioreDomenica 10 maggio 2026, alle ore 16:30, la Chiesa di Santa Maria Maggiore in Borgo Vecchio ad Avigliana riapre le sue porte al pubblico, inaugurando...