Camminatori attaccati dai cani lungo la via Francigena | Quel sentiero è altamente sconsigliato

Durante la tappa tra Monte Sant'Angelo e Manfredonia, alcuni camminatori sono stati vittime di attacchi da parte di cani incustoditi lungo il percorso della via Francigena. La presenza di animali non sorvegliati ha portato a situazioni di pericolo per chi percorreva il sentiero, portando alcuni a commentare che il tratto sarebbe sconsigliato. Nessun dettaglio su feriti o interventi di emergenza è stato reso noto.

Camminatori ‘attaccati’ da cani incustoditi lungo la tappa Monte Sant'Angelo-Manfredonia, lungo la via Francigena. Diversi gli episodi segnalati, al punto da definire “altamente sconsigliato” la tappa del sentiero ‘Scannamuggliera’ da Monte Sant'Angelo a Macchia. “Si consiglia di prendere il bus.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sulla Francigena con i ragazzi del Sentiero Blu La musica attraversa Avigliana: torna "Regie Armonie Lungo la Via Francigena"Prenderà il via sabato 9 maggio 2026, alle ore 21, l’edizione 2026 di “Regie Armonie Lungo la Via Francigena”.