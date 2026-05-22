La Valle piange Mieko Namiki vedova dell’antropologo Maraini

A Molazzana, in provincia di Lucca, si apprendono le notizie della scomparsa di Mieko Namiki, vedova dell’antropologo Maraini. La notizia è stata diffusa attraverso comunicati ufficiali dei rappresentanti dell’Unione dei Comuni Garfagnana e di altri enti locali. La donna era conosciuta nel territorio e la sua morte ha suscitato reazioni tra le autorità e le persone che l’avevano conosciuta. Le autorità hanno espresso il loro cordoglio e hanno annunciato i funerali.

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