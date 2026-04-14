La Valle si trova a piangere la scomparsa di Giuseppe Bertoli, il chef di 47 anni originario di Castiglione di Garfagnana. La sua morte ha suscitato dolore tra amici, familiari e colleghi. Bertoli era noto per il suo lavoro in cucina e per aver contribuito alla vita della comunità locale. La notizia della sua scomparsa si è diffusa rapidamente, lasciando un vuoto tra chi lo conosceva.

Il lutto per la scomparsa di Giuseppe Bertoli, il 47enne chef di Castiglione di Garfagnana che ha perso la vita domenica pomeriggio nel tragico incidente mentre percorreva con la sua moto la Sp20 all’altezza del bivio per La Barca nel comune di Gallicano, sta coinvolgendo non soltanto la sua Garfagnana e la Valle, bensì interi territori, anche fuori Provincia. Perché chi lo ha conosciuto in tempi più o meno recenti, come uomo e come professionista ha di lui ricordi indelebili e li trasferisce in commossi messaggi di estrema vicinanza alla famiglia. Persino i suoi compagni a tempi della scuola lo ricordano con rinnovato affetto, insieme ai suoi insegnanti dell’epoca.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Valle piange. Giuseppe Bertoli

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