Mieko Namiki, conosciuta come la vedova dello scrittore e orientalista Fosco Maraini, è deceduta all'età di 86 anni. La donna ha dedicato molti anni alla cura e alla promozione dell’eredità culturale del marito, lavorando in modo silenzioso e senza apparire pubblicamente. La sua scomparsa avviene a Firenze, città dove aveva vissuto per diverso tempo. La sua morte chiude un capitolo legato a una figura che ha contribuito alla tutela della memoria e delle opere di Fosco Maraini.

Firenze, 21 maggio 2026 – E’ morta Mieko Namiki, la seconda moglie dello scrittore e orientalista Fosco Maraini, che nell’ombra ha lavorato per anni alla conservazione e valorizzazione dell'eredità culturale del marito. Aveva 86 anni ed è morta a Firenze. Lutto anche in Garfagnana, dove con il acquistò la casa di Pasquigliora, ai piedi delle Alpi Apuane, dove dimorò per anni con Maraini. Maraini era stato sposato in prime nozze dal 1935 con la principessa siciliana Topazia Alliata (1913-2015) e dal loro matrimonio sono nate tre figlie: la celebre scrittrice Dacia Maraini, Yuki e Toni. L'ultimo saluto alla vedova dell'orientalista si terrà oggi all’Ofisa, in viale Milton 89 a Firenze. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Mieko, vedova di Fosco Maraini. Aveva 86 anni

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