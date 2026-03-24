Nola – I Supermercati Piccolo aderiscono alla giornata europea del gelato artigianale. Oggi, 24 marzo, in occasione del “Gelato Day”, “Giornata europea del gelato artigianale”, presso le gelaterie dei punti vendita di Nola – Megastore e Vulcano Buono –, Casapulla, Montesarchio, e Castello di Cisterna (viale Impero), si svolgerà la degustazione di Melody, il gusto speciale a base di ricotta, scelto per questa edizione della giornata indetta dal Parlamento Europeo nel 2012, al termine del concorso europeo promosso da Artglace e ospitato a SIGEP World, che ha visto sfidarsi mastri gelatieri provenienti da tutta Europa. “Nel nostro lavoro ci mettiamo sempre tanta passione ed impegno affinché il nostro prodotto possa sempre essere all’altezza delle aspettative – affermano Ivan Esposito e Biagio Minucci -. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - Giornata Europea del Gelato artigianale: i Supermercati Piccolo aderiscono all’ iniziativa per celebrare un prodotto d’eccellenza

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