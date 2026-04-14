Ternana a rischio esclusione dal campionato | calciatori rimandati a casa e allenamento annullato

La squadra di calcio di Ternana è stata posta in liquidazione volontaria dopo la decisione dell’assemblea dei soci. Questa scelta ha portato all’interruzione degli allenamenti e al rimpatrio dei calciatori. La situazione ha suscitato preoccupazioni riguardo alla partecipazione al campionato, con possibili conseguenze legali e sportive in vista. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha coinvolto tutti i membri del club.

La Ternana è entrata ufficialmente in liquidazione volontaria dopo la decisione dell’assemblea dei soci. Il club umbro rischia l'esclusione dal campionato di Serie C a quattro giornate dalla fine. Calciatori spaesati dopo l'annullamento dell'allenamento di oggi: "È assurdo".🔗 Leggi su Fanpage.it Terremoto nel girone del Carpi. Ternana a rischio esclusioneL’ipotesi a 3 turni dalla fine della regular season sembra ancora remota, ma da ieri suona forte il tam tam di una possibile esclusione dal... Ternana nel baratro: 20 milioni di debiti e il rischio esclusioneIl naufragio finanziario della Ternana ha preso una piega definitiva con le dimissioni dell’amministratore unico Forti, aprendo un cratere di debiti...