Un servizio della BBC ha descritto la stazione della metro vicino al Colosseo come una vera e propria

Non diventerà mai iconica come il Colosseo, ma ormai è qualcosa di più di una semplice fermata della metropolitana. La stazione Colosseo-Fori Imperiali Metro C è entrata ufficialmente tra le nuove attrazioni della Capitale, conquistando anche l’attenzione internazionale della BBC. Nel reportage firmato dal giornalista Eric J. Lyman, la fermata viene raccontata come “la più recente attrazione dell’Antica Roma”, un luogo dove il passato non è esposto in un museo, ma convive con la quotidianità dei pendolari. Una fermata che è anche un museo. Inaugurata nel dicembre 2025, la stazione rappresenta uno snodo fondamentale per la mobilità cittadina, collegando finalmente la linea C con la metro B.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Metro C Colosseo, la BBC celebra la “stazione museo”: viaggio nella Roma che vive sotto terra

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