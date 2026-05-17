Nel circuito di scherma, il fiorettista toscano ha conquistato il suo secondo posizionamento sul podio in carriera, terminando al terzo posto nel Grand Prix di Shanghai, l’ultimo evento stagionale dedicato a questa disciplina. La competizione si è conclusa con la vittoria del russo Borodachev, che ha prevalso sugli avversari in una finale combattuta. La gara ha visto la partecipazione di atleti provenienti da diverse nazioni, con Martini che ha raggiunto il terzo gradino del podio dopo aver superato varie sfide durante il torneo.

Secondo podio in carriera per Tommaso Martini. Il fiorettista toscano ha concluso al terzo posto nel Grand Prix di Shanghai, l’ultimo della stagione per quanto riguarda il fioretto. L’azzurro si è fermato in semifinale contro il polacco Andrzej Rzadkowski al termine di un assalto molto combattuto e che si è concluso con il punteggio di 15-13. A trionfare è stato il russo Kirill Borodache v, che ha centrato la sua prima vittoria nella circuito del Grand Prix. Nell’ultimo atto il russo ha superato Rzadkowski per 15-9. Sul gradino più basso del podio, insieme a Martini, ci sale anche lo spagnolo Carlos Llavador, che ha perso per 15-11 sempre contro Borodachev. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Scherma, Martini sul podio nel Grand Prix di Shanghai. Vince il russo Borodachev

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