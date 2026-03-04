Cristiano Ronaldo non ha lasciato l'Arabia Saudita sul suo jet privato | l'Al Nassr mostra la verità

Cristiano Ronaldo non ha lasciato l’Arabia Saudita con il suo jet privato, come mostrano le immagini diffuse a Riad. L’attaccante è fermo per un infortunio al bicipite femorale e sta seguendo un percorso di riabilitazione. L’Al Nassr ha confermato che non ci sono state fughe o allontanamenti improvvisi. Nessuna altra informazione è stata comunicata ufficialmente.

Fermato da un infortunio al bicipite femorale, Cristiano Ronaldo sta svolgendo la riabilitazione a Riad come testimoniato da diverse foto: l'Al Nassr smentisce le notizie sulla sua fuga.