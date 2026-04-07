Florida | DeSantis banna la sociologia per fermare l’ideologia woke

Il governatore della Florida ha annunciato la decisione di eliminare la sociologia dai programmi di studio obbligatori delle università pubbliche dello stato. La riforma, che sarà attuata a partire da agosto, riguarda esclusivamente i corsi di sociologia e mira a modificare l’offerta formativa nelle istituzioni universitarie. La scelta è stata comunicata ufficialmente senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sugli eventuali effetti a lungo termine.

Il governatore Ron DeSantis ha deciso di rimuovere la sociologia dai percorsi accademici obbligatori nelle università pubbliche della Florida, in una mossa che entrerà in vigore a partire dal prossimo agosto. La misura, formalizzata il 26 marzo scorso, colpisce i dodici atenei statali del territorio. Sebbene la materia possa ancora essere proposta come scelta facoltativa nell’offerta formativa, non sarà più un requisito necessario per il conseguimento della laurea, nonostante l’alto numero di studenti che continuano a frequentare questi corsi. Questa decisione si inserisce in una strategia più ampia condotta dal capo della Florida e dal movimento Maga per contrastare quella che definiscono ideologia woke. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Florida: DeSantis banna la sociologia per fermare l’ideologia woke La Florida dichiara guerra alla sociologia: un attacco legato a un esercizio autoritario del potereIn Florida, i vertici istituzionali hanno deciso di cancellare la sociologia dall’elenco delle materie obbligatorie nei corsi di laurea delle... Sondaggi, terremoto Vannacci: Futuro Nazionale vola al 3,6% e spacca il centrodestra: “Cittadinanza non si regala, no all’ideologia woke”Il termometro politico di questa sera, 16 febbraio, restituisce l’immagine di un movimento in piena ebollizione. Florida, DeSantis vuole abolire la tassa sulla prima casaIl governatore della Florida Ron DeSantis ha lanciato una delle proposte fiscali più ambiziose degli ultimi decenni negli Stati Uniti: l’eliminazione della tassa sulla proprietà per le residenze ... msn.com L'uragano Milton verso la Florida. DeSantis, 'prepariamoci'La tempesta Milton diventa un uragano di categoria 1 e si avvicina alla Florida, dove dovrebbe toccare terra nei prossimi giorni. Abbiamo tempo per prepararci. Abbiamo la giornata di oggi, lunedì e ... ansa.it