Una recente indagine rivela che quasi un italiano su due ha paura di invecchiare, portando a un crescente interesse verso la cosiddetta sindrome di Dorian Gray. Questa condizione, meno nota, riguarda persone che desiderano mantenere un aspetto giovane e sono disposte a ricorrere a vari metodi per rallentare i segni del tempo. I dati evidenziano come questa paura influisca sui comportamenti quotidiani e sulle scelte legate alla cura del proprio aspetto. La diffusione di questa tendenza solleva domande sulla percezione della vecchiaia nella società moderna.

Gli esperti la chiamano “Sindrome di Dorian Gray”, anche se stavolta non c’è alcun quadro che invecchia al posto nostro: secondo un’indagine condotta da EngageMinds Hub – Centro di ricerca in psicologia dei consumi e della salute dell'Università Cattolica, campus di Cremona –, quasi un italiano su due ha paura di invecchiare, e in particolare teme di perdere attrattività fisica e di non essere più utile per la comunità. In generale, sono diverse le paure che riguardano la Sindrome di Dorian Gray: si va dal peggioramento delle condizioni di salute, con un eventuale calo di autonomia, al ridimensionamento del proprio ruolo sociale, quindi alla paura di non essere più “utili” per gli altri, fino alla paura di essere meno belli e attraenti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La sindrome di Dorian Gray è sempre più diffusa: cos'è e in cosa consiste

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Secondo un’indagine condotta da EngageMinds Hub quasi un italiano su due ha paura di invecchiare: vediamo perchéScopriamo in cosa consiste la Sindrome di Dorian Gray e come mai è così diffusa tra gli italiani: perché si manifesta la paura di invecchiare. gazzetta.it

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