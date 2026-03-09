Dorian Gray e Fedra | passioni travolgenti al Garbatella

Al teatro Garbatella si tiene la rassegna “DESIDERIOKDIVORA”, che propone rappresentazioni di Dorian Gray e Fedra. La manifestazione mette in scena i classici di Wilde e della mitologia greca, rivisitati con un'interpretazione moderna. Le produzioni portano in scena passioni intense e storie intramontabili, attirando il pubblico interessato a un teatro che combina tradizione e innovazione.

Cosa: La mini rassegna teatrale "DESIDERIOKDIVORA", che porta in scena i classici di Wilde e della mitologia greca con uno sguardo contemporaneo.. Dove e Quando: Teatro Nuovo Piccolo Garbatella, il 14 e 15 marzo 2026.. Perché: Per indagare, attraverso due figure tragiche intramontabili, l'eterno conflitto tra il desiderio ardente e le imposizioni della morale.. Il palcoscenico del Teatro Nuovo Piccolo Garbatella si prepara ad accogliere una riflessione profonda sulla natura umana e sulla fragilità dell'animo, grazie alla proposta della Realtà Teatrale Skenexodia. Nell'ambito della mini rassegna intitolata "DESIDERIOKDIVORA", il pubblico romano avrà l'opportunità di immergersi in due interpretazioni drammatiche di grande spessore: il celebre Dorian Gray e la mitologica Fedra.