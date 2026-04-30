Una ricerca rivela che quasi una persona su due teme di perdere attrattiva o importanza con il passare degli anni. Questa sensazione, nota come Sindrome di Dorian Gray, non riguarda solo l’aspetto estetico, ma anche il senso di rilevanza personale. La paura di invecchiare si manifesta come più intensa rispetto a quella di morire, e si presenta nel momento in cui ci si sente meno…

È più grande la paura di invecchiare che quella di morire. È il momento in cui ci si sente meno desiderabili, meno rilevanti, meno visti a spaventare gli italiani ed è su questo punto che si concentra l’ndagine dell’ EngageMinds Hub: quasi una persona su due vive quella che viene definita “ sindrome di Dorian Gray “, ovvero il timore che l’età possa erodere attrattività e riconoscimento sociale. Un dato che racconta più di una semplice preoccupazione estetica. L’invecchiamento, oggi, non è percepito solo come un processo biologico, ma come una trasformazione identitaria, che tocca il modo in cui ci si vede e si viene visti. “Dal punto di vista psicosociale resta associato a una perdita di salute, di ruolo, di stabilità economica”, spiega la docente Guendalina Graffign a, che ha coordinato la ricerca.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Quasi una persona su due ha paura di essere meno desiderabile o rilevante invecchiando: si chiama Sindrome di Dorian Gray e non è solo una questione di vanità

INVECCHIA SENZA PAURA: 7 Insegnamenti Buddisti Per Una Vita Più Serena e Ricca di Significato

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