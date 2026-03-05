san giusto premio fair play rodolfo becheri

E’ il San Giusto ad aggiudicarsi la targa fair play "Rodolfo Becheri", introdotta lo scorso anno per ricordare lo "storico" dirigente e talent scout del calcio pratese premiando la squadra maggiormente distintasi per correttezza sul terreno di gioco nel corso della stagione. Il club che occupa attualmente la seconda posizione del campionato di Terza Categoria è la seconda società ad ottenere il riconoscimento, dopo che nel 2025 fu appannaggio dell’Eureka (poi promossa in Seconda Categoria). "Un premio del quale siamo orgogliosi – ha commentato Massimo Meoni, team manager del San Giusto – perché riteniamo che fair play ed agonismo possano e debbano andare di pari passo, senza escludersi a vicenda. 🔗 Leggi su Lanazione.it

