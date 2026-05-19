La scuola Michelangelo celebra la Giornata della Legalità | mostra sul Quirinale e ' post' speciali per i cittadini di domani

Il 20 maggio, una scuola di Bari ha organizzato due eventi per celebrare la Giornata della Legalità. La prima consiste in una mostra didattica, realizzata dagli studenti, all’interno di un progetto dedicato al Quirinale e alla sua storia. La seconda prevede la pubblicazione di contenuti speciali rivolti ai cittadini di domani, con l’obiettivo di sensibilizzare sulla legalità e il ruolo delle istituzioni. Entrambe le iniziative si sono svolte in ambito scolastico e coinvolgono l’intera comunità educativa.

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