Al Museo Casa di Goethe di Roma è in corso una mostra personale dell’artista tedesco Mischa Kuball, noto per il suo lavoro nel campo dell’arte concettuale. L’esposizione presenta diverse opere create dall’artista, che affrontano temi legati alla luce e allo spazio pubblico. La rassegna rimarrà aperta fino alla fine del mese e invita i visitatori a esplorare il rapporto tra scienza e arte attraverso le sue installazioni. La mostra si inserisce tra le iniziative culturali in programma nel periodo.

Cosa: Il Museo Casa di Goethe ospita la mostra personale dell’artista concettuale tedesco Mischa Kuball. Dove e Quando: Roma, via del Corso 18 (Piazza del Popolo), dal 30 aprile al 4 ottobre 2026. Perché: Per esplorare un dialogo affascinante tra arte e storia della scienza, attraverso installazioni luminose che rileggono le teorie di grandi pensatori storici. Nel cuore pulsante della capitale italiana, un nuovo e stimolante progetto espositivo si prepara a sfidare le convenzioni visive e intellettuali del pubblico contemporaneo. Dal 30 aprile al 4 ottobre 2026, il Museo Casa di Goethe di Roma presenta la mostra personale di Mischa Kuball, figura di grandissimo rilievo nel panorama artistico internazionale. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - La Scienza Diventa Arte alla Casa di Goethe di Roma

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