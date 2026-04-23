Cosa: L’esposizione NEWTON GOETHE GALILEO. Riflessioni di Mischa Kuball, un inedito dialogo visivo tra arte e storia della scienza a cura di Gregor H. Lersch.. Dove e Quando: Presso il Museo Casa di Goethe a Roma (via del Corso 18), dal 30 aprile al 4 ottobre 2026.. Perché: Per immergersi in una rilettura contemporanea del dibattito sulla natura della luce, ammirando la grande installazione site-specific intitolata luce nera.. Il fascino inesauribile della scoperta scientifica e la profondità dell’indagine estetica si incontrano nel cuore della Capitale per un evento di grande rilevanza culturale. Il Museo Casa di Goethe si prepara ad accogliere un’esposizione che promette di stimolare tanto l’intelletto quanto le percezioni sensoriali dei visitatori, trasformando gli spazi espositivi in un vero e proprio laboratorio del pensiero.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Mischa Kuball: luce e scienza alla Casa di Goethe

Notizie correlate

30 anni dopo: Sagan torna a Tradate per ridare luce alla scienzaIl Gruppo Astronomico Tradatese ha organizzato una serata commemorativa dedicata all’eredità intellettuale di Carl Sagan, in occasione del...

Leggi anche: MusEdu arriva a Napoli: arte e scienza tra scuola e museo alla Città della Scienza

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: Mischa Kuball in mostra al Museo Casa di Goethe di Roma: dal 30 aprile; Roma, dal 30/4 al Museo Casa di Goethe la mostra di Mischa Kuball.

Mischa Kuball – Five suns / after GalileoMostra personale dell’artista di Düsseldorf Mischa Kuball. Nell’installazione five suns/after Galileo la luce viene proiettata su cinque vetri rotanti di diverso colore, sui quali è inciso un ... exibart.com