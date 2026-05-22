La Russia dà una mano alla Cina nella battaglia per lo yuan

Da formiche.net 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la visita di alto livello tra i leader di Russia e Cina, il renminbi ha visto un aumento nelle sue transazioni internazionali. La Russia ha deciso di sostenere l’uso dello yuan in alcune operazioni commerciali e finanziarie, rafforzando così il ruolo della valuta cinese nel commercio tra i due paesi. Questa mossa si inserisce in un quadro di crescente collaborazione tra Mosca e Pechino, che coinvolge anche strumenti di pagamento e accordi bilaterali.

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Sarà stata l’onda lunga della visita di Vladimir Putin a Pechino, alla corte di Xi Jinping. Fatto sta che la moneta cinese ha ritrovato il suo vecchio alleato. Se si guarda a quanto successo nelle ultime settimane e si mettono in sequenza gli eventi, i conti sembrano proprio tornare. Come raccontato da questo giornale, pochi giorni fa, con una decisione che ha del clamoroso, la finanziaria belga Euroclear ha deciso per la prima volta nella sua storia di accettare garanzie in yuan. Tutto qui? Assolutamente no, perché si dà il caso che Euroclear sia la cassaforte che custodisce la quasi totalità degli asset russi congelati nel Vecchio continente, all’indomani dell’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe di Mosca. 🔗 Leggi su Formiche.net

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