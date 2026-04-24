La Cina investirà un miliardo di yuan a sostegno del turismo

Il ministero cinese della Cultura e del Turismo ha annunciato un investimento di oltre un miliardo di yuan, equivalenti a circa 146 milioni di dollari, destinato a sostenere le spese dei viaggi durante una campagna promozionale della durata di un mese. Questa iniziativa mira a incentivare il turismo nel paese attraverso un sostegno finanziario diretto ai viaggiatori. L'annuncio è stato fatto ieri e fa parte di un piano più ampio per promuovere il settore turistico locale.

PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il ministero cinese della Cultura e del Turismo ieri ha annunciato un investimento di oltre un miliardo di yuan (circa 146 milioni di dollari USA) per sovvenzionare le spese legate ai viaggi durante una campagna di promozione turistica della durata di un mese. La campagna, incentrata sulla 16esima Giornata cinese del turismo, che cade il 19 maggio, è stata inaugurata ieri e proseguirà fino al 31 maggio, secondo una circolare pubblicata durante una conferenza stampa tenuta dal ministero. Nel periodo, le autorità governative dovrebbero collaborare con oltre 70 organizzazioni partner e introdurre più di 9.000 misure volte a portare benefici ai turisti in tutto il Paese.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La Cina investirà un miliardo di yuan a sostegno del turismo Notizie correlate Cina, incassi del box office superano i 10 miliardi di yuanPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Quest'anno, gli incassi al box office cinese finora hanno superato i 10 miliardi di yuan (circa 1,44 miliardi di... Leggi anche: Cina, obiettivo industria del tè da 1.500 mld di yuan entro il 2030 Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Cina, tassi fermi al 3% e il governo investe nei grandi progetti; Cina: PIL +5% nel Q1 2026 tra guerra in Iran e tech boom; Cina, stretta sul solare: piano contro eccesso di capacità; La Svizzera fa affari con la Cina, ma in silenzio. La Cina investirà un miliardo di yuan a sostegno del turismoPECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il ministero cinese della Cultura e del Turismo ieri ha annunciato un investimento di oltre un miliardo di ... iltempo.it Cina: preoccupazione per le nuove restrizioni commerciali Ue Il 23 aprile il ministro cinese del Commercio, Wang Wentao, ha avuto un incontro con Ola Källenius, presidente dell'Associazione europea dei costruttori automobilistici (ACEA) e presidente del Co - facebook.com facebook Molto d'accordo con l'analisi del nostro follower dalla Cina! Non so però se avremo spazio salariale per rifirmare Oubre, proprio perché preferirei investire su una PG. x.com