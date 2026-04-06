Durante la giornata di Pasqua, la trasmissione televisiva “La Ruota della Fortuna” è andata in onda come previsto, con Gerry Scotti alla guida del programma. La campionessa Samira Lui ha attirato l’attenzione con una sua affermazione inaspettata, definendola “un segno del destino”. La puntata ha visto anche la partecipazione di altri concorrenti e l’intervento di Scotti nel presentare le varie fasi del gioco.

La Ruota della Fortuna non si ferma neanche nel giorno di Pasqua: Gerry Scotti è tornato in onda con una nuova puntata della domenica, tenendo compagnia al pubblico in questo giorno di festa. A rendere speciale la serata una delle protagoniste del gioco, che ha stupito tutti con la sua vittoria quasi “predestinata”. La Ruota della Fortuna, Samira Lui e il look nero mozzafiato. Come ogni sera, La Ruota della Fortuna è tornata in onda per tenere compagnia agli spettatori. E anche nel giorno di Pasqua Gerry Scotti ha accolto nel suo studio i concorrenti che si sono sfidati per aggiudicarsi il titolo di vincitore. Francesca Di Napoli, campionessa in carica, ha già vinto 35. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Samira Lui mozzafiato. Ma la campionessa stupisce tutti: “Un segno del destino”

La Ruota della Fortuna, Samira Lui stupisce con una scollatura mozzafiato e frena Gerry ScottiNella puntata del 3 aprile de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui ci regalano un nuovo siparietto divertente.

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