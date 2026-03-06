La Ruota della Fortuna Gerry Scotti scherza sulla Rai Il colpo di scena finale cambia tutto

Gerry Scotti è tornato alla conduzione de La Ruota della Fortuna su Canale 5, con una nuova puntata trasmessa giovedì 5 marzo. Durante la serata, il presentatore ha scherzato sulla Rai e un colpo di scena finale ha cambiato l’andamento del gioco. La puntata ha offerto un mix di momenti divertenti, imprevisti e battute, attirando l’attenzione degli spettatori.

Gerry Scotti torna nella serata di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna: anche giovedì 5 marzo il programma non lascia gli spettatori senza un irresistibile mix di gioco, battute e piccoli imprevisti. Tra i concorrenti in gara ci sono la campionessa Martina, pronta a difendere il titolo, e gli sfidanti Salvatore da Messina e Anna da Brescia. Ma prima ancora che la partita entri davvero nel vivo, è un siparietto tra Gerry Scotti e Samira a prendersi la scena, con una battuta del conduttore che tira in ballo perfino la Rai. Poi spazio al gioco: tra Bancarotta, tabelloni difficili e qualche momento di tensione, la partita arriva fino alla Ruota delle Meraviglie, dove nel finale non manca il colpo di scena.