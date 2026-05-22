La Ruota della Fortuna | errore grammaticale e 15mila euro persi

Un errore grammaticale in una frase ha causato la perdita di 15mila euro in un concorso. Si tratta di un singolo passaggio dal plurale al singolare che ha influenzato il risultato finale. Il dettaglio specifico della frase, un piccolo errore di concordanza, ha impedito di vincere la somma prevista. La vicenda riguarda un partecipante che, a causa di questa svista, ha visto sfumare la possibilità di aggiudicarsi il premio in denaro.

? Punti chiave Come ha fatto un singolo passaggio dal plurale al singolare a bloccare il premio?. Quale dettaglio della frase ha causato la perdita dei 15mila euro?. Perché il regolamento non ha concesso tolleranza per l'errore di Sonia?. Quanto distava la ruota dalla busta d'oro da 200mila euro?.? In Breve Sonia ha accumulato 21mila euro tra giocate e busta verde prima dell'errore.. La precedente campionessa Daria aveva vinto oltre 100mila euro in tre puntate.. La ruota si è fermata a pochi centimetri dalla busta da 200mila euro.. Il countdown della manche finale è avvenuto nella puntata di giovedì 21 maggio.. Sonia ha perso 15mila euro nella puntata di giovedì 21 maggio a La Ruota della Fortuna su Canale5, sbagliando la frase finale per un errore grammaticale millimetrico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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