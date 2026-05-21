Roma un universitario mette in difficoltà Totti | Se te rispondo non me fanno più rientrà

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante un evento all'Università di Bari, un ex calciatore ha risposto a una domanda di uno studente facendo riferimento, in modo scherzoso, a un possibile ritorno alla squadra di provenienza. L'ex capitano, noto per la sua lunga carriera con il club, si trovava in quella sede come ospite. Nel corso dell'incontro, ha evitato di approfondire ulteriormente il tema, lasciando intendere che una risposta più dettagliata potrebbe compromettere la sua posizione futura con la società.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il futuro di Francesco Totti sembra sempre più a tinte giallorosse: l'ex capitano, ospite di un evento all'Università di Bari, fa riferimento - seppure scherzosamente - a un suo ritorno alla Roma mentre risponde a uno studente. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

roma un universitario mette in difficolt224 totti se te rispondo non me fanno pi249 rientr224
© Gazzetta.it - Roma, un universitario mette in difficoltà Totti: "Se te rispondo non me fanno più rientrà..."
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Ranieri apre a Totti in DIRIGENZA: cosa sta succedendo alla Roma

Video Ranieri apre a Totti in DIRIGENZA: cosa sta succedendo alla Roma

Sullo stesso argomento

“Oh ma te le lavi ‘ste mani?”: all’ospedale te fanno anche ‘i test per vedere se sei zozzo davveroVALDARNO – Domani all’ospedale della Gruccia succede ‘na cosa che, a quanto pare, serviva: insegnare alla gente come se lavano le mani.

Se sei giovane e di talento, l’Italia e il calcio italiano non fanno per teSe sei giovane e di talento, Italia e calcio italiano non fanno per te In una nazione dove i “giovani” nel giro di un amen – a seconda delle...

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web