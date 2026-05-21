Durante un evento all'Università di Bari, un ex calciatore ha risposto a una domanda di uno studente facendo riferimento, in modo scherzoso, a un possibile ritorno alla squadra di provenienza. L'ex capitano, noto per la sua lunga carriera con il club, si trovava in quella sede come ospite. Nel corso dell'incontro, ha evitato di approfondire ulteriormente il tema, lasciando intendere che una risposta più dettagliata potrebbe compromettere la sua posizione futura con la società.

Il futuro di Francesco Totti sembra sempre più a tinte giallorosse: l'ex capitano, ospite di un evento all'Università di Bari, fa riferimento - seppure scherzosamente - a un suo ritorno alla Roma mentre risponde a uno studente. Guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma, un universitario mette in difficoltà Totti: "Se te rispondo non me fanno più rientrà..."

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