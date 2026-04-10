Una mostra recente esplora il valore delle piccole cose quotidiane, spesso considerate insignificanti o banali. Attraverso opere che rivelano dettagli minuti e apparentemente irrilevanti, si mette in luce come questi elementi possano nascondere un fascino nascosto, suscitando stupore. L’esposizione invita a riflettere sulla complessità e la misteriosità che si celano anche nelle realtà più semplici e quotidiane, evidenziando la loro unicità.

di Benedetta Cucci Il quotidiano banale, fatto di cose irrilevanti e minute, ma al tempo stesso misterioso e tragicomico, capace di disvelare l’unicità di ciò che è vivente e al mondo. A leggere questo punto di vista che si insinua nella realtà della vita, si capisce che dietro c’è uno sguardo che viene dal nord Europa. Perché? si chiederà qualcuno. La risposta sta in quell’approccio che ha la letteratura scandinava verso il mondo in generale e dei più piccoli in particolare, con l’immaginazione, con l’anti convenzionale. In questo contesto si accomoda benissimo Eva Lindström, classe ’52, la più importante autrice svedese contemporanea,... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Lindström, la mostra. Lo stupore e l’unicità delle piccole cose

La versione di Andrea Sempio a Lo Stato delle CoseMassimo Giletti torna questa sera, lunedì 16 marzo, con un nuovo appuntamento de Lo Stato delle Cose, il programma di attualità e approfondimento...

La Rai chiude Lo Stato delle Cose. La rabbia di GilettiLa Rai chiude Lo Stato delle Cose, il programma condotto da Massimo Giletti in onda su Rai 3.

Si parla di: Lindström, la mostra. Lo stupore e l’unicità delle piccole cose; Eva Lindström: Niente è impossibile.

Lindström, la mostra. Lo stupore e l’unicità delle piccole cosedi Benedetta Cucci Il quotidiano banale, fatto di cose irrilevanti e minute, ma al tempo stesso misterioso e tragicomico, capace ... quotidiano.net