Avellino Pizza lancia la città delle piccole cose | Ripartiamo dalla quotidianità

Un nuovo progetto sta prendendo forma ad Avellino, con l'obiettivo di valorizzare gli aspetti più semplici e quotidiani della vita cittadina. La proposta si concentra sulla riqualificazione degli spazi e sul miglioramento della qualità della vita, evitando interventi di grandi dimensioni. Il focus è sulla ripresa della vivibilità e sulla riscoperta delle piccole cose che rendono il contesto urbano più accogliente e vivace.

«Più che di grandi opere, nell'immediato Avellino ha bisogno di recuperare la sua vivibilità perduta. E siccome la vivibilità passa per la viabilità, bisogna cominciare proprio rimettendo a posto le strade cittadine, dissestate al punto di rappresentare un rischio per i veicoli in transito.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Notizie correlate Lindström, la mostra. Lo stupore e l’unicità delle piccole cosedi Benedetta Cucci Il quotidiano banale, fatto di cose irrilevanti e minute, ma al tempo stesso misterioso e tragicomico, capace di disvelare... Liberiamo Avellino sostiene Nello Pizza: la lista civica per il rilancio della cittàLa lista Liberiamo Avellino è pronta a sostenere il candidato sindaco Nello Pizza, riconoscendo in lui una persona e un esponente politico credibile... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Avellino, M5S lancia la squadra per le amministrative: Pizza vincerà al primo turno; Comunali, Pizza lancia il suo slogan: voglio essere un sindaco buono per la città; Avellino, il centrosinistra lancia la sfida: M5s decisivo; Elezioni Avellino, Santoli lancia la sfida dei giovani: Sostegno incondizionato alla Lista Enjoy. La città delle piccole cose: il piano di Nello Pizza per restituire vivibilità ad Avellino«Più che di grandi opere, nell’immediato Avellino ha bisogno di recuperare la sua vivibilità perduta. E siccome la vivibilità passa per la viabilità, bisogna cominciare proprio rimettendo a posto le ... irpinianews.it Avellino, il centrosinistra lancia la sfida: M5s decisivoParte ufficialmente la campagna elettorale del centrosinistra nel capoluogo irpino. A segnare l’avvio è la presentazione della lista del Movimento 5 Stelle nella sede di Piazza Libertà, con il candida ... irpiniaoggi.it Carminuccio 'e sott'e Platani a verè 'o basket cà maglia ro pallone: pecché pò cagnà 'o sport, no l'amore pà città U.S. Avellino 1912 - Avellino Basket - S.S.Felice Scandone Avellino 1948 - facebook.com facebook