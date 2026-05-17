Nella prima gara dei quarti di finale dei playoff, la Virtus Bologna ha dominato Trento, vincendo facilmente grazie ai 21 punti di Edwards e Alston. La squadra ha concluso il primo tempo con un vantaggio consistente e ha mantenuto il controllo durante tutta la partita. Nel frattempo, Venezia si è imposta su Tortona, portando avanti la serie. Le gare di ritorno si giocheranno nelle prossime settimane, con le squadre che cercheranno di mantenere o migliorare il risultato ottenuto.

Milano chiama. Bologna risponde. La Virtus risponde a tono e come l’Olimpia vince in scioltezza la sua prima gara playoff: 102-71 contro Trento (Edwards e Alston 21) tirando con oltre il 50% da tre. In campo si è visto quello che in buona sostanza ha raccontato la stagione regolare, da una parte la squadra che ha chiuso in testa alla classifica, dall'altra quella che ha chiuso all’ottavo posto. Al Taliercio Venezia torna a vincere dopo quasi due mesi e porta a casa gara 1 contro Tortona 89-82 (Cole 20). Basta un tempo, il primo (55-32), alla Virtus Bologna per avere la meglio di Trento, contenuta all’intervallo a 112 dall’arco e 10 palle perse, a fronte di 8 recuperi dei bianconeri (pur senza Pajola e Smailagic) presi per mano da Edwards e Hackett, rispettivamente 15 punti in 15’ e 9+5 rimbalzi nei primi due quarti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Playoff, gara-1 dei quarti: Bologna a valanga su Trento. Venezia ok contro Tortona

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