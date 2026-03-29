Domenica di playoff nella Serie A1 femminile con le gare-2 dei quarti di finale, che hanno visto Schio e Tortona vincere le rispettive sfide. Schio ha battuto Broni, mentre Tortona si è imposto su Sesto San Giovanni. Entrambe le squadre hanno ottenuto così l'accesso alle semifinali della competizione.

Domenica di grande basket per la Serie A1 femminile con le gare-2 dei quarti di finale per i playoff 2025-2026 ovvero Broni-Schio e Sesto San Giovanni-Tortona: andiamo a scoprire insieme come sono andate. LOGIMAN BRONI-FAMILA WUBER SCHIO* 54-73 ( Schio vince la serie 2-0 ) La Famila Wuber Schio si conferma anche in gara-2 contro la Logiman Broni aggiudicandosi così il match per 54-73 e staccando il pass per la semifinale. La Logiman prova a mettere pressione alle campionesse d’Italia in apertura (5-3), ma la Famila Wuber prende immediatamente le misure e si porta avanti di otto lunghezze (9-17) prima di subire la reazione delle neo-promosse che rimangono in scia alla prima sirena (15-19). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket femminile, Schio e Tortona si aggiudicano gara-2 dei quarti per i playoff della Serie A1 e staccano il pass per le semifinali

Articoli correlati

Basket femminile, Schio e Derthona vincono gara-1 nei playoff di Serie A1. Brixia sorprende Sassari nei playoutSi è conclusa stasera la seconda giornata dedicata ai playoff di Serie A1 basket femminile 2025-2026.

Basket femminile: Battipaglia sogna per tre quarti, ma Schio alla fine passa e resta imbattuta in Serie A1Una partita incredibile va in scena al PalaZauli, e l’esito rischia di essere a lungo, e ancor più incredibilmente, in bilico.

Una selezione di notizie su Basket femminile

Temi più discussi: Basket femminile, Schio e Derthona vincono gara-1 nei playoff di Serie A1. Brixia sorprende Sassari nei playout; Basket donne, via ai play off: la Reyer sogna la scalata scudetto; Techfind Serie A1, playoff - Primo match point per Schio e Derthona in gara 2; Basket A1 femminile, quarti di finale dei playoff: Broni cede a Schio in gara 1. Serie B, Vigevano vince ancora e allunga in vetta.

Basket femminile, Schio e Derthona vincono gara-1 nei playoff di Serie A1. Brixia sorprende Sassari nei playoutSi è conclusa stasera la seconda giornata dedicata ai playoff di Serie A1 basket femminile 2025-2026. Dopo le vittorie di Venezia e Roseto, anche la parte ... oasport.it

Basket femminile: si aprono i playoff, Schio grande favoritaConclusa la regular season, la Serie A1 di basket femminile 2025-2026 è pronta ora ad affrontare i playoff. Otto le squadre che si contenderanno il ... oasport.it

BASKET FEMMINILE A2, A SALERNO NON BASTA IL CUORE PER EVITARE LA RETROCESSIONE Solo una vittoria avrebbe tenuto in vita le speranze playout e non è arrivata. Al termine di una sfida combattuta... - facebook.com facebook

Match decisivo per la Magnolia @LegaBasketA Basket femminile. Stasera la Magnolia Campobasso giocherà gara due dei quarti di finale dei playoff di serie A1 contro le Panthers Roseto #IoSeguoTgr x.com